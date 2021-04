Amici 20: Tommaso e Rosa eliminati della terza puntata. Deddy disperato «Non è giusto!». Dop le lacrime di Tommaso, ballerino della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, arriva il pianto disperato di Deddy che vince la sfida finale, ma perde la sua amata.

Tommaso Stanzani e Rosa Di Grazia sono gli eliminati della terza puntata del serale di Amici 20. Entrambi ballerini, dicono addio al sogno della finale. Tantissimi le lacrime versate sabato sera da entrambi i ballerini, ma il più disperato sempra essere Deddy. Le sue sono lacrime d'amore, perchè nel ballottaggio della manche finale ha dovuto sfidare proprio la sua Rosa.

La sfida tra Rosa e Deddy è fatta di lacrime ed è Stefano De Martino che prova a fargli vedere la sfida da un'altra prospettiva: «Non pensate di essere l'uno contro l'altro, ma esibitevi l'uno per l'altro. Fuori da qua continua a esistere Rosa, a esistere Deddy, continua ad esistere la musica e la danza. Questa è solo l’ennesima esibizione su un palco, quindi mettetecela tutta!».

Rosa sembra essere più forte, entrambi smettono di piangere fino a quando non rientrano in casetta per conoscere il vedetto finale. Deddy continua a ripetere disperato «Non è giusto!», La voce di Maria De Filippi interrompe, per poco le lcrime, la conduttrice chiede a entrambi cosa provano «Rosa -spiega Deddy - è stata la cosa più bella del mio percorso. Lei è tanto testarda, orgogliosa come me e tanto speciale». Maria De Filippi comunica che ad essere eliminata è Rosa, la ballerina sembra essere consapevole del risultato e prima di andare via saluta teneramente il suo fidanzato: «Ti amo, mi raccomando vinci».

