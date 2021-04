Amici 20, terza puntata in diretta: doppia eliminazione e un gesto di Arisa stupisce tutti. Questa sera in prima serata su canale 5, Maria De Filippi conduce dal Teatro 8 degli Studi Elios in Roma, il nuovo appuntamento con il Serale di “Amici”.

Leggi anche > Amici 20, terza puntata: le anticipazioni, un'eliminazione choc e le sfide. Super ospite Madame

Sono 13 i talenti di Amici 20 ancora in gara: 6 cantanti e 7 ballerini che si contendono la vittoria finale:Sangiovanni, Deddy, Enula, Tommaso, Serena,Tancredi, Raffaele, Rosa, Martina, Alessandro,Aka7even, Giulia e Samuele.

Il già affiatato trio di giurati formato da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash valuta le performance dei giovani artisti. Anche in questa puntata ci saranno tre manche, la prima avrà un'eleminaizone diretta, che se voltet scoprire potete trovare qui . Dalla seconda e dalla terza manche usciranno i due allievi che andranno al ballottaggio finale. L'esito lo scopriremo solo durante la diretta della terza puntata.

A Pio e Amedeo la coppia più irriverente e dissacrante della Tv è affidato il momento dello show dedicato all’ars comica. Super ospite in studio Madame che si esibisce con il suo ultimo brano presentato a Sanremo vincitore del Premio per il miglior testo “Voce”.

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Aprile 2021, 20:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA