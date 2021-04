Amici 20, terza puntata: le anticipazioni, un' eliminazione choc e le sfide. Super ospite Madame. In attesa del serale di sabato sono già usciti i primi spoiler della nuova puntata che vi lasceranno sicuramente di stucco. Ad uscire è un allievo davvero di prestigio che ha "sconvolto" tutti.

Giovedì è stata registrata la terza puntata del serale di Amici 20 e inevitabilemnte sono usciti i primi spoiler sull'eliminato di puntata che ha stupito davvero tutti. Come sempre le squadre che si sono sfidate sono quelli di Zerbi - Celentano, Arisa - Cuccarini, Peparini - Pettinelli. In giuria Stefano De Martino, Emanuele Filiberto Di Savoia e Stash, e tornano anche gli attori comici Pio e Amedeo. Super ospite di puntata Madame.

Amici 20, anticipazioni ed eliminati. Spoiler

Attenzione se non volete conoscere gli allievi che verranno eliminati in questa terza puntata vi consigliamo di non andare oltre nella lettura. Se invece non ce la fate ad aspettare la puntata di sabato siete nel posto giusto. La puntata, ricordiamo non è in diretta ma è stata registrata giovedì 1 aprile.

Secondo le anticipazioni diffuse da Vicolodellenews, al termine della prima manche, l’eliminato diretto è il ballerino Tommaso Stanzani che fa parte della squadra capeggiata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Tommaso è stato sin da subito acclamato per le sue doti ed era uno dei preferiti proprio della Celentano. Finito al ballottaggio insieme ad Alessandro e a Enula, non è stato salvato dai giudici di Amici.

Un'eliminazione che ha lasciato sotto choc il pubblico che anche sui social, una volta scoperte le anticipaizoni, ha mandato in tendenza l'hashtag #Amici20. Tommaso ha ringraziato tutti lasciando in lacrime professori e allievi, inoltre Arisa gli ha proposto di far parte del videoclip della sua prossima canzone.

La puntata è proseguita con le altre due manche. Anche nella seconda parte a perdere è la squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. A rischio eliminazione ci sono Sangiovanni, Serena e Deddy. I primi due vengono salvati e al ballottaggio finisce Deddy.

Nella terza manche, invece, a pardere la sfida è la squadra formata da Arisa e Lorella Cuccarini. A rischio eliminazione vannoi Martina, Rosa e Tancredi. Ma è Rosa Di Grazia a finire al ballottaggio che casualità vuole sia il fidanzato Deddy. Per scoprire chi verrà eliminato dobbiamo aspettare la diretta di sabato 3 aprile.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Aprile 2021, 00:40

