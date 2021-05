Amici 20, il "perfido" scherzo di Maria De Filippi a Deddy: «Sei eliminato», poi la gioia. Nella semifinale andata in onda sabato sera su canale 5, c'è spazio anche per qualche brivido. Ne sa qualcosa il cantautore torinese che credeva di essere stato escluso, e invece...

Durante la semifinale di Amici 20 andata in onda sabato 8 maggio abbiamo scoperto i nomi dei cinque finalisti che accederanno alla finalissima di sabato prossimo. Uno di loro però se l'è davvero vista brutta.

Durante la semifinale, il pubblico ha scoperto i nomi dei primi tre finalisti (Sangiovanni, Aka7even e Giulia), mentre in casetta avremmo dovuto scoprire il nome del quarto finalista. Ma a sorpresa la scritta in sovraimpressione ha annunciato che i finalisti sarebbero stati 5 e che i ragazzi non ne erano a conoscenza.

Maria De Filippi "entra" in casetta con la voce come di consueto a fine puntata e ha parole bellissime sia per Tancredi che per Serena. I primi due eliminati, mentre con Deddy è apparentemente più fredda: «Sei eliminato. Non ho molto da dirti perchè abbiamo sempre parlato tanto nelle altre puntate e ti ho pure rimproverato spesso».

Deddy maschera bene la delusione, ma più tardi viene chiamato in studio e scopre che era tutto uno "perfido" scherzo delle De Filippi e che sarà uno dei cinque finalisti di Amici 20. Il cantate scoppia in lacrime e poi torna in casetta a festeggiare con i suoi amici.

