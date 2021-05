Amici 20, Sangiovanni e la storia d’amore con Giulia Stabile: «Non voleva si sapesse...»

Amici 20 è finito incoronando vincitrice Giulia Stabile, che ha preceduto in classifica il fidanzato Sangiovanni. Un amore quello fra Giulia Stabile e Sangiovanni nato nel talent di Maria De Filippi, che la ballerina voleva tenere tutto per se: “Lei – ha confessato il cantante – non voleva si sapesse”.

Giulia Stabile ha confessato ad “Amici 20” il suo amore per il fidanzato attraverso una lettera. Un’abitudine che poi la ballerina non ha perso, come ha confessato Sangiovanni ospite di Radio Deejay: “Mi ha scritto moltissime lettere d’amore. Ad Amici - ha spiegato - avevamo sempre i microfoni accesi e le telecamere al seguito. Tutto quello che dicevamo veniva ripreso e lei non voleva”.

Leggi anche > Love Boat, morto il comandante Stubing: l'attore Gavin MacLeod aveva 90 anni

Giulia Stabile infatti voleva tenere la relazione con Sangiovanni segreta, per quanto possibile: “Per evitare che tutti potessero ascoltare scriveva quelle lettere d’amore in cui un po’ si dichiarava, un po’ mi diceva quello che le facevo provare...E non voleva si sapesse”.

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Maggio 2021, 21:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA