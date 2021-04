Amici 20 , l'indiscrezione su Rosa Di Grazia dopo la lite con la Celentano. Fan increduli: «Veramente?». Da settimane, la ballerina del talent condotto da Maria De Filippi è al centro dell'attenzione di media e fan. Motivo? I continui botta e risposta con la maestra Alessandra Celentano, che non la riterrebbe idonea per il serale del programma.

Il web si è diviso, tra chi sostiene l'allieva di Amici (in squadra con Lorella Cuccarini e Arisa) e chi invece dà ragione all'insegnante. Nel frattempo, escono nuove indiscrezioni sulla carriera di Rosa Di Grazia. Come riporta Novella 2000, la ballerina, in passato, aveva già tentato di entrare nella scuola di Amici, venendo scartata nel corso della prima puntata. Non è tutto. Oggi, Novella rivela che Rosa Di Grazia ha partecipato al concorso di Miss Mondo.

A testimoniarlo, una foto pubblicata dalla ballerina sul suo account Instagram. Non è dato sapere, però, com'è andata la competizione. Intanto, Rosa continua il suo percorso nella scuola e domani c'è una nuova puntata del serale. La gara continua.

