Amici 20, Raffaele Renda dopo l'eliminazione: «Il mio rapporto con Martina Miliddi»

Raffaele Renda, eliminato dal serale di “Amici 20” è tornato a parlare del suo rapporto con la collega Martina Miliddi. Per Raffaele Renda la presenza di Martina Miliddi è stata molto importante durante i ltalent e la loro frequentazione continua: “Lei c’è stata sempre, era una di quelle persone che mi stava a accanto nei miei momenti difficili”.

Raffaele Renda dopo "Amici 20": "Il mio rapporto con Martina Miliddi"

Nella scuola di “Amici 20” Martina Miliddi ha iniziato una relazione con Aka7even per poi rendersi conto di provare dei sentimenti per Raffaele Renda, che alla fine gli ha confessato. Raffaele ha quindi confidato l’accaduto all’amico Aka7even: “Avevo Luca che lì era un mio grande amico e lei – ha spiegato a Silvia Toffanin, ospite di “Verisismo” - allo stesso modo. Mi sono trovato in mezzo senza sapere come uscirne. Lì per lì ho detto tutto a lui, anche se poi è successo un casino”.

Per Raffaelle Renda la presenza di Martina Miliddi, che sente ancora, è stata fondamentale (“Martina c’è stata sempre. Quando io ero giù lei era una di quelle persone mi stava accanto quando ero giù e che veniva per capire cosa avessi”) e se non ci fosse stato il collega amico forse le cose sarebbero andate differentemente: “Non so se ci sarebbe stata qualche speranza per lei, forse forse…”.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Maggio 2021, 16:28

