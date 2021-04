Amici 20, quinta puntata: le anticipazioni, le sfide, chi viene eliminato.​ Ospiti Raoul Bova e Loredana Bertè. Sabato 17 aprile, Maria De Filippi torna su canale 5 con una nuova puntata del serale, che seguiremo come sempre in diretta su Leggo.it. In giuria Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia.

Leggi anche > Amici 20, Carolyn Smith si schiera con la Celentano e attacca Martina: «Non voglio offendere però ...»

Sabato 17 aprile andrà in onda su canale 5 la quarta puntata del serale di Amici 20 (Foto Ufficio Stampa Fascino P.g.t). Come sempre essendo una puntata registrata possiamo avere già le prime informazioni. Ospiti della serata Ospiti Raoul Bova e Loredana Bertè. Come per la scorsa settimana ci sarà un solo eliminato che uscirà dal ballottaggio finale. L'esito lo scopriremo quando i ragazzi entreranno in casetta.

Amici 20, anticipazioni ed eliminati quinta puntata. Spoiler



Attenzione se non volete conoscere gli allievi che verranno eliminati in questa quinta puntata vi consigliamo di non andare oltre nella lettura. Se invece non ce la fate ad aspettare la puntata di sabato siete nel posto giusto. La puntata, ricordiamo non è in diretta ma è stata registrata giovedì 15 aprile.

Come riporta il vicolo dell news, inaugurano la puntata ancora una volta il team Rudy Zerbi - Alessandra Celentano che sfidano Lorella Cuccarini e Arisa. La prima sfida è tra due beniamini del pubblico Sangiovanni contro Tancredi. Serena perde contro Alessandro. A rischio eliminazione Tancredi, Raffaele e Alessandro. Alessandro viene salvato e ballottaggio finale va Tancredi.

Nella seconda manche finisce al ballottaggio Martina, ballerina "odiata" dalla Celentano. Nell'ultima manche super protagonista Aka che però continua a non vincere nemmeno una sfida, cosa che demoralizza il cantante . Momento d'amore tra Giulia e Sangiovanni che colpisce i giudici. A rischio eliminazione Serena, Sangiovanni e Deddy. La prima a salvarsi è Serena, va al ballottaggio Deddy.

Al ballottaggio finale del quinto serale di Amici 20 finiscono Tancredi ( che viene salvato dalla giuria), Martina e Deddy.

Sabato 17 marzo scopriremo chi tra chi Martina e Deddy dovrà lasciare la scuola.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Aprile 2021, 13:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA