Amici 20, Enula eliminata perde al ballottaggio contro Tancredi. «Ora ho paura»

Amici 20, quarta puntata: Enula eliminata perde al ballottaggio contro Tancredi. «Ora ho paura». Nuovo cambio al regolamento durante il serale di sabato 10 aprile, solo un'eliminazione e comunicazione direttamente in casetta per evitare gli spoiler.

Enula è l'eliminata della quarta puntata di Amici 20. La cantante, che fa parte della squadra Zerby - Celentano ha perso al ballottaggio con Tancredi Cantù Rajnoldi, del team Arisa - Cuccarini.

Nata ad Abbiategrasso (Milano) nel 1998, Enula Bareggi deve il suo nome alla mamma innamorata di un fiore giallo che raccoglieva spesso prima della sua nascita. La cantante, che ha perso la sfida finale contro Tancredi, ha scoperto il verdetto come di consueto all'interno della casetta. Se Tancredi è sembrato sin da subito estrema tranquillità: «So che la mia musica viene riconosciuta per quello che è, fuori c'è un mondo che mi aspetta», non è lo stesso per Enula che scoppia in lacrime: «Ho paura. Di tutto, di perdervi (rivolgendosi ai ragazzi nella casa ndr.), di fare la cantante, di non fare la cantante».

La De Filippi come sempre cerca di consolarla, ed Enula ringrazia tutti: «Vi voglio bene, siete speciali!. Voglio ringraziare tutti, i professori che hanno creduto in me, un giorno ci sarò io dall'altra parte e farò la redazione...(ride ndr.)... Grazie Maria per aver creduto in me». Tutti i ragazzi di Amici 20 si stringono intorno a lei per abbracciarla.





Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Aprile 2021, 08:00

