Amici 20, Martina Miliddi e la dedica d'amore Raffaele Renda. Lo strano tweet dell'ex Aka7even

Continua la relazione nata sotto i riflettori di “Amici 20” fra Martina Miliddi e Raffaele Renda. Martina Miliddi dal suo account Instagram ha pubblicato una dedica d'amore al fidanzato Raffaele Renda e sul social è arrivato anche uno strano tweet del suo ex Aka7even, in cui alcuni follower hanno letto una “risposta” indiretta alla tenera condivisione…

Amici 20, Martina Miliddi e la dedica d'amore. Il tweet di Aka7even

Martina Miliddi e Raffaele Renda hanno reso pubblico il loro amore nato ad “Amici” una volta spente le telecamere della scuola di Maria De Filippi. L’ex ballerina di Amici20 ha dedicato un tenero post al fidanzato. Dalle stories di Instagram, a fianco di una loro foto ha scritto: «Ti ho vissuto per mesi cercando di starti lontana il più possibile e per quanto ne fossi in grado dovevo tenere i miei sentimenti fuori dalla mia esperienza artistica… A oggi che ti ho qui con me, ti dico che non ti voglio stare più lontana. Sei questa mia risata continua, sei parte di ciò che ho bisogno di costruire. Ti ho trovato. Ti ho con me. E non l’avrei mai pensato che fuori da quelle mura saresti diventato la mia casa. Ti supporterò in ogni tua scelta, sarò sempre lì per te. Perché tu sei stato molto di più di quello che hanno visto gli altri. Lo vedranno, lo capiranno. Ricordati solo di sentire dentro cosa vuoi. Sempre. Tua M». Il post ha reso naturalmente felice Raffaele Renda, che a sua volta ha ripostato la dedica dal suo account social.

Da Twitter ci sono stati poi dei cinguettii dell’ex di Martina, Aka7even. Il cantante non ha fatto nomi ne tantomeno riferimenti specifici, ma alcuni follower hanno letto in sottotraccia proprio una critica alla sua ex: «Bello sputare nel piatto dove si mangia! – ha scritto - A me parla la musica! Loca è in tendenza. Ciaoneeeee. Io non punto il dito, colpisco solo col mio RAMPAMPAMPAM».

