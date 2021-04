Amici 20, Maria De Filippi punisce tre ballerini: «Imparate il rispetto, tornate a casa»

Punizione esemplare ad Amici 20 per Giulia, Alessandro e Serena. Maria De Filippi è intervenuta dopo un malinteso andato in onda durante il daytime. I ballerini avevano frainteso le indicazioni della produzione e non si erano presentati in studio per partecipare a una gara di ballo. L'unico che ha rispettato l'orario prestabilito è stato Samuele. Da qui 'l'ordine' della conduttrice di prendere tutte le cose e di tornare in casetta.

Amici 20, la punizione di Maria De Filippi per i ballerini

Giulia, Alessandro e Serena si sarebbero preparati con troppa calma per la gara prevista per loro e per i cantanti. «I ballerini non si esibiscono perché non hanno rispetto dei tempi della produzione», sono state le parole di Maria De Filippi, che poi si è rivolta direttamente ai ragazzi: «La vostra gara è annullata, tornate a casa».



«Vi è stato detto all'una e mezza di andare in sala relax portandovi le vostre cose e non le avete portate. Esistono degli orari, esiste uno studio convocato e dei cameraman. Voi dovete imparare ad avere rispetto delle persone, quindi tornate a casa con le vostre cose», ha aggiunto. E a Samuele ha detto: «Mi dispiace per i tuoi compagni, però è importante che capiscano che devono avere rispetto degli orari. Adesso mi fa tenerezza vederli affranti sulle gradinate… È importante che trasferisci loro questo concetto: non c'è nessuna persona al mondo che non vada rispettata. Se prendono un impegno e gli viene detto che c'è uno studio che li aspetta, anche se non hanno perfettamente il fondotinta a posto o una maglietta a posto, non si fanno aspettare. Non c'è bisogno di nessuna scusa, mi basta solo che capiscano». «Non ce la stavamo prendendo con comodo per mancare di rispetto - si è giustificata Giulia Stabile - Abbiamo capito male. Non mi importa che la gara sia stata annullata, mi dà fastidio il motivo, perché sembra che ce ne freghiamo».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Aprile 2021, 13:47

