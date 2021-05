Amici 20, vince Giulia Stabile, battuto a sorpresa il fidanzato Sangiovanni. La ballerina dalla risata contagiosa alza la coppa: «Ma pesa! Non ci credo. C'è scritto Amici», il cantautore di Vicenza si aggiudica il premio categoria Canto.

Leggi anche > Amici 20, Giulia e Sangiovanni si giocano la finale. Ma sui social tutti si chiedono «Dove sono gli altri?»

Ok allora @giuliast4bile questo hip hop me lo devi proprio insegnare adesso che hai vintoooo 🏆🏆🏆



[Dalla vostra @GiuliaSalemi93 buonanotte 💙]#Amici20 pic.twitter.com/QJTlrv7sIO — Prime Video Italia (@PrimeVideoIT) May 15, 2021

Classe 2002, nata a Roma Giulia Stabile è la vincitrice di Amici 20. Sangiovanni, il suo fidanzato, deve "accontentarsi". si fa per dire, del secondo posto, dopo aver fatto incetta di prenìmi, da quello della critica a quello per le radio. Giulia Stabile si aggiudica la coppa e il premio di 150 mila euro in gettoni d'oro e per festeggiare si sdraia a terra con il suo fidanzato.

AMICI 20 , VINCE GIULIA STABILE - CHI E'



Inizia a ballare danza classica a 3 anni e in seguito approfondisce lo studio del modern ed entra a far parte della Nough Megacrew. Entra ad Amici ballando “TKN” di Rosalia e Travis Scott e viene scelta dalla Prof Veronica Peparini.

Giulia, all’interno della scuola, ha fatto un percorso di crescita professionale ma anche emotivo riuscendo a sviscerare il motivo delle sue insicurezze e del suo non credere in se stessa.

Vince le sue paure grazie all’amico Samuele (che la prepara a portare in scena una coreografia che la racconta) e a Sangiovanni (con cui ha un rapporto speciale e si è scambiata il primo bacio) che le fa capire come la diversità è unicità e quindi … bellezza.

Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Maggio 2021, 01:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA