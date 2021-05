Amici 20, Giulia Stabile confessa: «Con Sangiovanni il mio primo bacio. Ero imbarazzata»

Giulia Stabile, la vincitrice di Amici 20, non aveva mai baciato nessuno prima di Sangiovanni. La neodiciottenne confessa che per il cantautore è stato un colpo di fulmine. Si era presa una cotta per lui già ai provini quando aveva visto i suoi occhi celesti sulla mascherina. La ballerina racconta come è stato il bacio e condivide la stima nei suoi confronti. I due sono arrivati in finalissima e hanno avuto numerosi riconoscimenti.

Giulia Stabile e Sangiovanni, il primo bacio

«Lo avevo notato ai casting, il cappello calato ma, dalla mascherina si vedevano gli occhi, belli, celesti. Durante i casting ero come in estasi anche solo per il fatto di essere lì dentro, ma appena l’ho visto mi sono centrata, quasi calmata. Lo ammiro tantissimo e lo amo anche di più», dichiara in un'intervista a La Stampa.

«Lui è maturo dal punto di vista umano e anche da quello artistico, mentre io sono immatura e bambina nella vita ma determinata nell’arte. Abbiamo fatto le vacanze di Natale qui dentro e ci siamo conosciuti di più, compresi e avvicinati in tutti i sensi. Siamo stati lì lì per baciarci due volte ma non è successo e poi io non sapevo come si faceva ed ero imbarazzata. Mi chiedevo: sarò capace? Un giorno lui ci ha coperti con il cappuccio della felpa ed è stato bellissimo. Ci sentivamo mega osservati ma quando stavo sola con lui non pensavamo nemmeno al daytime o al serale; ci preoccupavamo solo della redazione che ci stava vedendo dagli schermi interni ma è stata una cosa ingenua e bellissima», ha raccontato.

