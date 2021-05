Amici 20, Giulia e Sangiovanni si giocano la finale. Ma sui social tutti si chiedono «Dove sono gli altri?»

Amici 20, Giulia e Sangiovanni si giocano la finale, ma sui social tutti si chiedono «dDove sono gli altri?». Nessuna finalissima a tre, e concorrenti liquidati in due velocissime manche. Il cambio del regolamento di questa edizione, però, non convice troppo e ovviamente sui social si scherza cono i meme di "Chi l'ha visto?".

La finale di Amici 20 in onda sabato 15 maggio ha destabilizzato il pubblico. A differenza delle passate edizioni si sono svolete le prima due manche con i circuiti di ballo e canto e sibito si è arrivati alla finalissima. A sfidarsi Giulia e Sangiovanni.

Su twitter però è partita la caccia agli altri finalisti: Aka, Deddy e Alessandro. Tutti si chiedono dove siano e su twitter è partita una gara di meme. Il più gettonato è quelli di @contechristino che usando la grafica di "Chi l'ha visto?" ha messo le foto dei tre esclusi eccellenti.

Il tweet è tra i più condivisi della serata, insieme a @righetto che scrive : «Io ancora non riesco a concepire come abbiano potuto farli dissolvere nel nulla quei tre disgraziati, cioè ma volete almeno salutarli, farci capire che erano eliminati boh qualcosa non so. No, nulla, così a caso. Boh ma sono ancora basito». E questi sono solo alcuni dei tweet in rappresentanza dello spaesamento del pubblico.

Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Maggio 2021, 00:34

