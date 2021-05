Amici 20, ecco i finalisti: Sangiovanni, Giulia, Aka7even, Alessandro e Deddy. Sono cinque e non quattro i giovanissimi talent della scuola di Maria de Filippi che il prossimo sabato dovranno affrontarsi per l'ultima volta. Eliminati Tancredi e Serena.

I nomi dei primi tre finalisti di Amici 20 - Aka7even, Giulia e Sangiovanni - erano noti al pubblico della semifinale attraverso gli spoiler della puntata usciti nei giorni precedenti e di cui avevamo parlato anche noi qui su Leggo.it.

Gli ultimi due, come da rito, e per evitare gli spoiler, sono stati fatti durante la puntata di sabato 8 maggio, ma asorpresala finale non sarà a 4 ma a 5. Ad aggiungersi al trio delle meraviglie anche il ballerino Alessandro, che ha ricevuto una prestigiosa offerta di lavoro da parte del celebre produttore teatrale Karl Sydow, che lo ha invitato a entrare nel cast del musical Dirty Dancing, e il cantante Deddy, "vittima" di un perfido scherzo da parte della De Filippi.

A dover abbandonare definitivamente la scuola di Amici 20 ad un passo dalla finale sono Tancredi e Serena.

