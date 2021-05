Amici 20, la finale: anticipazioni, regolamento, sfide e i favoriti. Tornano Pio e Amedeo. Premia Gaia Ci siamo, sabato 15 maggio su canale 5, durante la diretta che seguiremo minuto per minuto su Leggo.it, scopriremo chi alzerà la coppa di questa fortunatissima edizione. Sono cinque gli allievi in gara: tre cantanti e due ballerini.

leggi anche > Amici 20, ecco i finalisti: Sangiovanni, Giulia, Aka7even, Alessandro e Deddy

Sabato 15 maggio - in diretta in prima serata su canale 5 Maria De Filippi conduce la finale della 20esima edizione di Amici 20. Reduci dal successo del loro show “Felicissima sera” per il gran finale tornano in studio Pio e Amedeo. A consegnare la coppa della vittoria la vincitrice della scorsa edizione Gaia che interpreta il suo nuovo singolo “Boca” feat Sean Paul.

AMICI 20 - I FINALISTI

Cinque i talenti che si contendono la vittoria in una serata di sfide: Aka7even, 21 anni cantautore; Giulia, 19 anni ballerina; Sangiovanni,18 anni cantautore; alessandro, 21 anni ballerino e Deddy, 19 anni cantautore.

AMICI 20 - SFIDE E REGOLAMENTO

Il regolamento completo sulla finale di Amici è stato pubblicato sui canali Mediaset. Poichè la finale sarà in diretta torna il televoto. A stabilire il vincitore sarà un voto combinato fra giuria e televoto: il 50% da una giuria tecnica (per ballo e per canto) presente in studio e per il 50% dal pubblico che voterà da casa tramite il televoto.

Il pubblico potrà scegliere anche alcune sfide da fare.

A decretare il vincitore il pubblico a casa attraverso il televoto con: sms al numero 477.000.1 e 477.000.0, via sito web www.wittytv.it tramite app mediasetplay; tramite smart tv abilitate.

AMICI 20 - PREMI IN PALIO

Per il vincitore assoluto un premio del valore di 150 mila euro in gettoni d’oro

Per il vincitore di categoria un premio del valore di 50 mila euro in gettoni d’oro

Per il premio tim della critica decretato da una giuria composta dalle principali testate quotidiane e web

un premio del valore di 50 mila euro in gettoni d’oro

A consegnare il premio Siae per il miglior testo l’artista Giovanni Caccamo premio del valore di 20 mila euro in gettoni d’oro

Premio tim dato dalla platea giudicante nelle diverse serate e dalla community tim dela valore di 30 mila euro in gettoni d’oro

Premio delle radio per l’inedito preferito

Il premio Marlù a ciascun finalista del valore di 7 mila euro in gettoni d’oro

AMICI 20 - I FAVORITI

La finale di Amici 20 incuriosisce anche i bookmaker italiani che sembrano avere le idee molto chiare. Il favorito della vigilia è Sangiovanni: leader delle classifiche con la sua "Lady", su Planetwin365 è offerto a 1,63, mentre per Snai e Stanleybet il successo sale a 1,70. Secondo posto sul podio per Giulia, che si gioca a 2,25 su Snai (la quota sale a 2,30 su PlanetWin365 e a 2,40 su Stanleybet). Per i trader, la sorpresa è il cantante Aka7even che ha conquistato il Disco d’oro con “Mi manchi”: la vittoria si gioca a 5,50 su PlanetWin365, per Stanleybet vale 6 volte la posta e per Snai si sale a 6,50. Anche il ballerino Alessandro mette d’accordo gli analisti, che lo piazzano all’ultimo posto sul tabellone: Stanleybet quota la vittoria a 30,00, Snai la offre a 33,00, PlanetWin365 la piazza a 34,00.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Maggio 2021, 13:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA