Amici 20, diretta settima puntata: ospiti Giordana Angi e Loredana Bertè. L'eliminato. Si procede spediti verso la finale che, secondo gli ultimi rumors, dovrebbe svolgersi il 15 maggio. Questa sera torna su canale Maria De Filippi con il talent show del sabato sera che seguiremo come sempre in diretta su Leggo.it.

Leggi anche > Amici 20, gli spoiler della settima puntata: le anticipazioni, le sfide e un'eliminazione che farà discutere

Sono i 8 i talenti di Amici 20 ancora in gara e che vedremo esibirsi durante la settima puntata. Tre per la squadra composta da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano che schierano: i cantanti Deddy e Sangiovanni e la ballerina Serena; due per la coppia formata da Lorella Cuccarini e Arisa che portano sul palco: il cantante Tancredi e il ballerino Alessandro e tre talent per Anna Pettinelli e Veronica Peparini che supportano: i ballerini Giulia e Samuele e il cantante Aka7even.

Sul palco Super ospiti della serata Giordana Angi e Loredana Bertè che cantano “Tuttapposto” - singolo apripista del nuovo album di Giordana Featuring Loredana Bertè - “Mi Muovo” in uscita Il 14 Maggio. Per la parte dedicata alla comicità torna Nino Frassica.

Se volete cononoscere le anticipazione e l'eliminato della settima puntata cliccare qui.

Ultimo aggiornamento: Sabato 1 Maggio 2021, 20:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA