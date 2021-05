Amici 20, Deddy e Rosa Di Grazia si sono lasciati? Lei 'beccata' mentre canta: il video riaccende le speranze dei fan

Da settimane i fan di Amici 20 si chiedono se Deddy e Rosa Di Grazia si sono lasciati. La loro storia, nata tra i banchi della famosa scuola di talenti, ha appassionato il pubblico come quella tra Sangiovanni e Giulia Stabile. Da quando il programma è terminato, sui social non ci sono segni che la loro relazione continui. Il cantante, inoltre, non affronta l'argomento nelle interviste. Un video ha immortalato la ballerina mentre canta in un bar e ha riacceso le speranze.

Amici 20, Deddy e Rosa Di Grazia

Non ci sono notizie sull'attuale situazione sentimentale attuale. A Verissimo Deddy è sembrato un po’ malinconico sulla questione e non ha parlato di lei al presente, ma solo di quel che hanno vissuto in casetta. «Come va con Rosa? Non ci stiamo sentendo più di tanto perché io ho tanti impegni», le parole del cantante in una registrazione diffusa sul web.

Ma questa è donna Rosa che canta 0 passi da te con la mano sul petto, che meraviglia pic.twitter.com/F6yR7dh8ux — AMICI NEWS (@amicii_news) May 30, 2021

Amici 20, il video di Rosa Di Grazia

Intanto, su Twitter sta girando un video che mostra Rosa Di Grazia canticchiare "0 passi", la hit di Deddy, seduta al bar insieme a delle amiche. La canta energicamente e felicemente e si vede portare la mano sul petto. I fan sperano che sia un segnale positivo.

