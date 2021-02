Amici 20, Arisa e la battuta contro le radio che i fan apprezzano: «Viva la sincerità»

Arisa, coach di Amici 20, piace anche per la schiettezza che la contraddistingue. Del resto è diventata famosa per un brano dal titolo "Sincerità". Durante la puntata del talent show condotto da Maria De Filippi ha sorpreso e divertito il pubblico in studio e a casa al punto da finire in tendenza su Twitter. Fan entusiasti per la battuta contro le radio dopo l'esibizione di Raffaele, collocato all'ottavo posto nella classifica di gradimento stilata dalle principali emittenti radiofoniche italiane.

«Non ti preoccupà, neanche a me mi passano mai», ha detto Arisa cercando di consolare Raffaele. Poi ha aggiunto: «Dopo che ho detto questo se prima mi passavano poco, ora non mi passeranno mai». «Non è vero che non ti passano», le parole di Rudy Zerbi. Arisa è tra gli insegnanti di canto ed è spesso presa di mira dai suoi colleghi per l'entusiasmo dimostrato nei confronti degli allievi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Febbraio 2021, 17:24

