Amici 20, Alessandra Celentano commenta l'esibizione di Rosa Di Grazia e sorprende tutti: «Molto carino». Ma c'è un motivo

Alessandra Celentano sorprende nell'ultima diretta di Amici e giudica «molto carina» l'esibizione di Rosa Di Grazia. Colpite anche Lorella Cuccarini e Maria De Filippi. Il pubblico reagisce sorpreso, ma dietro le parole di Alessandra Celentano c'è un motivo piuttosto ironico. L'allieva è sostenuta da Lorella Cuccarini, mentre la maestra Celentano non la reputa meritevole dell'ambito banco. Nella puntata di oggi il commento all'esibizione ha spiazzato tutti.

Leggi anche > Gabriel Garko in ospedale, il video con la flebo preoccupa i fan: «Come sta?»

AMICI, ALESSANDRA CELENTANO SPIAZZA TUTTI

Rosa si è esibita nella puntata di oggi con una coreografia ricca di contrasti che alterna una prima fase ispirata al classico che viene poi abbandonata per un atto di ribellione e follia. Celentano parla di «parodia» ed è per questo che giudica la performance «molto carina». Con ironia spiega che Rosa può fare solo questo: «Molto carino, geniale l'idea per coprire i piedi con le camminate sui talloni assolutamente spontanei... Così lo puoi anche fare».

AMICI, LA REPLICA DI LORELLA CUCCARINI

«Erano nella coreografia. Danza è espressione in mille volte diverse», replica la Cuccarini. Poi Celentano chiarisce rispondendo alla domanda diretta della conduttrice Maria De Filippi: «Non le darei assolutamente la maglia».

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Gennaio 2021, 15:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA