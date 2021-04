Amici 20, Alessandra Celentano attacca Stefano De Martino: «Meno male che hai fatto un'altra carriera». Che siano allievi o giudici non fa differenza, quando si entra nel mirino della maestra più discussa della scuola è difficile ribattere. Nella terza puntata del serale, la Celentano non ha risparmiato nessuno, nemmeno il suo ex allievo che ribatte colpo su colpo.

Durante la prima sfida del serale di Amici 20, in onda sabato 3 aprile, ad essere protaganosti non sono gli allievi ma i giudici e i professori. In particolare, come nelle precedenti puntate a stuzicarsi sono Alessandra Celentano e Stefano De Martino.

Al termine dell'esibizione di Tommaso, ballerino della squadra Zerbi o Celentano, Stefano De Martino, in qualità di giudice ha espresso il suo parere. Pur facendo i complimenti al giovanissimo ballerino ha suggerito alla Celentano di provare a cambiare idea qualche volta proprio non mettere in difficoltà i suo allievi.

Non l'avesse mai fatto. «Se faccio questo - risponde la Celentano- è per insegnare loro qualcosa», «E ti sembra questo - ribatte De Martino - il momento di istruirli?». Pietra dello scandalo, la coreografia molto tecnica assegnata da Lorella Cuccarini che avrebbe messo in difficoltà Tommaso che non si è ritirato ma ha deciso di accettare il guanto di sfida lanciato.

Tra un'accusa e l'altra, però, Alessandra Celentano lancia una frecciatina piuttosto pesante a Stefano: «Meno male che hai fatto un'altra carriera», ma De Martino non si lascia intimidire e risponde: «Ti ringrazio per il tuo apprezzamento sul mio cambio di carriera perchè è una cosa che ci lega...entrambi facciamo tv».

