Amici 20, Aka 7Even annuncia i quattro appuntamenti instore per presentare il nuovo album

Aka 7Even dopo la sua avventura di “Amici 20” è pronto da lunedì 14 giugno a quattro appuntamenti instore per presentare il suo album d’esordio.

Amici 20, Aka 7Even annuncia i quattro appuntamenti instore

Aka 7Even annuncia quattro appuntamenti instore a partire da lunedì 14 giugno per presentare il suo album d’esordio “Aka 7Even”, dopo aver partecipato ad “Amici 20”, la scuola per artisti di Maria De Filippi. L’album ha debuttato nella prima settimana di uscita al terzo posto della classifica Fimi Top Album, è disponibile in digitale, nella speciale versione cd autografato con poster su Amazon e dal 4 giugno anche nel formato vinile autografato con poster.

Gli appuntamenti per incontrare i fan e autografare le copie del disco:

Lunedì 14 giugno ore 15.00 - MILANO - Mondadori Megastore Piazza Duomo, 1

Martedì 15 giugno ore 16.00 - TORINO - Mondadori Bookstore Via Monte di Pietà, 2

Mercoledì 16 giugno ore 16.00 - BOLOGNA - Mondadori Bookstore Via Massimo D’Azeglio, 34/2

Giovedì 17 giugno ore 16.00 - ROMA - Mondadori Bookstore Via Appia Nuova, 51

La tracklist di “Aka 7Even”:

Yellow

Eazy

Mille Parole

Fuori

Strike

Mi Manchi

Luna

Black

Blue

Loca

Rolly Stone

Torre Eiffel

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Maggio 2021, 16:52

