Amici 2019, Ilary Blasi e gli apprezzamenti per Rafael: «Ti arriva Cuba in faccia!». Poi l'sms: «Fai la deficiente!»

Sabato 25 Maggio 2019, 23:00

L’esibizione nella seconda manche della finale di Amici 2019 dil, che nel primo turno rischiava di uscire a causa del televoto, non è passata inosservata soprattutto al pubblico femminile in studio.ha volteggiato sulle note di “Dirty” di Christina Aguilera e alla fine del ballettoha fatto notare il suo apprezzamento.Ridendo Ilary ha sentenziato felice: “Ci siamo tutte ringalluzzite! Non fate le vaghe! Ti arriva Cuba in faccia!”, spingendo una divertitaa stopparla: “Stiamo calme, abbiamo tutti un compagno a casa…”. A dire la sua anche, dalla parte della Blasi, che ha chiuso il siparietto affermando: “Diciamoci la verità. Qui c’è tutto. C’è tecnica, bravura… e feromoni!”.Rafael è poi tornato sul palco ballando "Abat-jour” di Nicola Arigliano" e la Blasi ha continuato gli apprezzamenti ironizzando sulla scenografia: “Il letto è molto bello...”, con Silvia Toffanin di nuovo in soccorso a fermarla: “Io sono quella che la deve calmare!”.Al ritorno della pubblicità Ilary ha poi confessato di aver ricevuto un messaggio sul suo telefonino che recitava: “Solo tu fai la deficiente!”. Chissà chi l’ha inviato…