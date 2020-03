Amici 19 terza puntata, Nyv “punita”: direttamente a rischio eliminazione dopo le minacce di abbandono

Oroscopo di Paolo Fox del week end

Dopo aver presentato la giuria composta da Gabry Ponte, Christian De Sica (che sostituisce Loredana Bertè) e Vanessa Incontrada, Maria De Filippi da il via alla terza puntuta di “”, senza pubblico nel rispetto delle norme per contrastare il Coronavirus: “C’è da parte di tutti noi – spiega la conduttrice - la speranza che nonostante tutti i sacrifici si torni a vivere normalmente. Voi avete un diritto in più, quello di sognare”.I concorrenti che gareggiano tutti contro tutti e sono i cantanti Gaia Gozzi, Giulia Molino, Jacopo Ottonello e Nyv e i ballerini Javier Rojas, Nicolai Gorodiskii e Valentin Alexandru Dumitru.La De Filippi chiama sul palco, che in settimana ha più volte minacciato di lasciare il gioco, e tornare a casa. Ha abbandonato le prove interrompendole e i professori, per punizione, la mandano direttamente a rischio eliminazione. Rudy Zerbi le da un consiglio: “Le prove che affronterai saranno molto più difficili di quelle che incontri qui, per primi i numeri delle classifiche. Ti vuoi far mangiare dalla paura o ti vuoi godere l’esibizione? Non farti vincere dal terrore, cerca di dare gioia facendo la cantante”. De Sica la conforta: “La paura fa crescere. La capisco, capita…”