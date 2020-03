Amici 19 terza puntata, Jacopo in lacrime a rischio eliminazione: «Ho paura di perdere tutto questo»

Oroscopo di Paolo Fox del week end

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Marzo 2020, 22:48

Dopo la sua esibizione nella terza puntata diè finito a rischio eliminazione. Il solito sorriso scantonato è scomparso dalle labbra dello studente della scuola di Maria De Filippi non appena si è seduto sulla sedia rossa a fianco di Nyv.La conduttrice si è accorta del momento particolare e ha chiesto a Jacopo spiegazioni. Lui non è riuscito a trattenere le lacrime: “Nascondo le mie paure – ha spiegato - potevo cantare meglio. Non è andata male ma sono molto autocritico. Ho paura di uscire, continuerò a fare musica ma ho paura di lasciare tutto questo. Mi sveglio la mattina e faccio quello che mi piace. Io faccio la battutina, sdrammatizzo ma ci metto l’anima, se non passa sono dispiaciuto”.