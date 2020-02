Amici 19, Maria De Filippi e il saluto a Carlo Conti durante la diretta: «Ti voglio bene»

Leggo.it

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Febbraio 2020, 23:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo aveva detto durante la conferenza stampa di mercoledì, lo ha confermato durante la diretta della prima puntata del serale diche abbiamo seguito in: tra«Non c'è nessuna competizione con Carlo, mai sognato che ci fosse. Non sono felice di andare in onda nella sua stessa serata, ma capita». Durante laMaria De Filippi aveva voluto sottolineare la grande amicizia tra lui e Carlo Conti per sedare ogni polemica. Concetto che ha voluto ribadire anche durante. La De Filippi in un momento clou del talent ha voluto salutarecosì: «A proposito di semafori volevo salutare Carlo Conti che ha i semafori anche a La Corrida volevo salutarlo e dirgli che gli voglio un gran bene davvero».