Amici 19, Loredana Bertè asfalta i cantanti: «Piatti e stonati». I social già l'adorano

Loredana Berté: "Hai stonato e basta, e poi stai sempre a lamentarti!"



FINALMENTE E' TORNATA LA NOSTRA GIUDICE PREFERITA! #Amici19 pic.twitter.com/RIJnVmaJYx — Sid Apple (@AppleQuiSid) February 28, 2020

Propongo nuovamente Loredana Bertè giurato unico.



Brava, competente, onesta e mi ha seguito tutte le beghe dei ragazzi dai casting a oggi. #Amici19 pic.twitter.com/aceJUJsjNw — Carlo Maria Righetto (@carlomrighetto) February 28, 2020

Io cambierei il titolo del programma: da #Amici19 a "Loredana Berté asfalta tutti". — Massimiliano (@BigMaxOfficial) February 28, 2020

Loredana Bertè che dice a Gaia che ha maschere AHAHAHAHAHAHA

Loredana si vede che non hai seguito il programma perché Gaia è una dei pochi senza filtri.#Amici19 — 🍹🐧 (@isoledipinte) February 28, 2020

