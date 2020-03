Amici 19, anticipazioni quarta puntata: in ballo l'accesso alla semifinale. Nicolai sfida Javier

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Marzo 2020, 13:05

. Ultime puntate per la scuola di Maria De Filippi. Questa sera, durante lache seguiremo su Leggo.it , ci sarà una sfida tra i due ballerini rimasti nella scuole e si potrebbe decidere già il vincitore della categoria ballo.Sono quattro cantanti: Nyv, Giulia, Gaia e Jacopo e due ballerini Nicolai e Javier a giocarsi questa sera l’accesso per la semifinale di Amici 19. Dopo l’, che nella scorsa puntata ha scatenato le ire di Maria De Filippi, in gara sono rimasti solo due ballerini, e la finale di ballo potrebbe avvenire già questa sera. Nicolai ha accettato il guanto di sfida di Javier, che gli ha proposto di ballare una coreografia tratta da Lo Schiaccianoci. A valutare le performance artistiche tre ordini giudicanti: la giuria i professori e la var e il pubblico da casa attraverso il televoto.