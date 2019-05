Amici 18, Ricky Martin e Vittorio Grigolo lasciano il programma: «Ora dovete camminare da soli»

Ricky Martin

E in questa puntata gli eliminati sono... i Direttori Artistici #Amici18 😅 — Luca (@lucadianasite) 4 maggio 2019

CIOÈ MARIA FAMMI CAPIRE SABATO SCORSO FINO ALLE DUE STÒ SABATO CHIUDI PRIMA DELL'UNA E MANDI VIA VITTORIO E RICKY E FAI STARE MAMELI IN ANSIA UN'ALTRA SETTIMANA, IO#amici18 pic.twitter.com/wx5xJ1m6Nd — MARIA👧 (@Maria25760009) 4 maggio 2019

Ma il senso di eliminare i direttori artistici a questo punto della gara?

Maria che per caso non potevi permetterti il contratto full time con Ricky e quindi hai fatto il part time?#Amici18 — S (@justatfa) 4 maggio 2019

Colpo di scena, anzichè eliminare i concorrenti Maria elimina i direttori artistici. Qualcuno mi spiega cosa sto guardando? #Amici18 pic.twitter.com/AzhkVk7I1o — Susanna_92 (@susannadallapo1) 4 maggio 2019

Ultimo aggiornamento: 01:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA