Amici 18, Renato Zero lancia una frecciatina: «I numeri senza lo zero non valgono un ca**o». Poi l'annuncio del nuovo album e del tour

Amici 18, quarta puntata: Renato Zero propone una prova folle​

Super ospite della. Il cantante ha duettato insieme ad"Amico", uno dei suoi pezzi storici. Pubblico in piedi,si congratula con lui: «Sei il numero uno»,A sorpresa nella quarta puntata didopo aver duettato con gli allivi della squadra binca e blu ha annunciato ile ilnei maggiori palasport italiani a partire dalcon i biglietti in prevendita che saranno disponibili a cominciare dal 9 maggio.Al termine dell'esibizionesi congratula con lui: «Sei il numero uno», Renato replica a modo suo:, una bella frecciatina all'indirizzo di, e che a onor del vero durante l'esibizione di Zero ha sorriso e applaudito come una fan sfegatata. In chiusura ha salutato i ragazzi: «Datevi una mossa e raggiungetemi»queste le date diRoma 1,3,4 e 6 novembre Palazzo dello SportFirenze 14 e 15 novembre Nelson Mandela ForumPesaro 23 e 24 novembre Vitrifrigo ArenaLivorno 7 e 8 dicembre Modigliani ForumTorino 14 e 15 dicembre PalAlpitourBologna 21 e 22 dicembre Unipol ArenaMilano 11 e 12 gennaio Mediolanum ForumEboli 18 e 19 gennaio PalaseleBari 23 e 25 gennaio PalaFlorioI biglietti saranno disponibili a partire dal 9 maggio, tutte le informazioni sul sito renatozero.comIl tour sarà anticipato da un nuovo album di inediti intitolato “Zero il Folle” che uscirà ad ottobre, realizzato a Londra con la produzione e gli arrangiamenti di Mr. Trevor Horn