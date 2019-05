Amici 18, Pio e Amedeo scherzano con De Filippi, Carrà e Venier: «Siete gli Avengers della tv»

di Ida Di Grazia

Amici 18

​Amici 18 settima puntata, standing ovation per Raffaella Carrà. Mameli eliminato​

Mara Venier

Domenica 12 Maggio 2019, 00:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

tre mostri sacri della tv insieme per una sera durante la diretta della. Un evento più che straordinario cheil duo comico fisso del talent - ha deciso di omaggiare scherzando così:. Sututti gli aggiornamenti.Senzae Loredana Bertè, l'unica che però è temporaneamente assente perchè in giro con il suo tour, Maria de Filippi tira fuori i pezzi da novanta. Ospiti della settima puntat di Amici 18, tra gli altri,, un terzetto che sui social è già un cult. La foto che vedete, è stata pubblicata su Instagram da Mara Venier e mentre vi stiamo raccontando cosa succede in diretta ha già superato il 72 mila like.Vederle insieme in tv è una rarità, un momento troppo gustoso per non sottolinearlo anche con un po' di ironia.