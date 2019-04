Amici 18, Loredana Bertè sul piede di guerra: «Non mi faccio fregare più, televoto tra Valentina e Mameli»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Valentina ha perso il duello finale con Mameli durante il serale di Amici18 . La ballerina dei blu ha ricevuto una standing ovation anche dal corpo di ballo e i complimenti particolari di Loredana Bertè che sperava nell'uscita di Mameli. Bertèguevara, non ci sta e rilancia una nuova proposta:«La mia rivoluzione in tre atti a tutela del talento - spiega in una nuova comunicazione - doveva terminare, passo dopo passo, questo sabato con l’uscita di Mameli. E invecee in cerca di consensi facili, è uscito ancora un vero talento: Valentina. Il pubblico che si è espresso anche attraverso i social ha dimostrato di essere d’accordo con me. Ieri sera mi sono alzata da quella sedia con il rimorso di aver accettato che fosse tolto il televoto nella seconda manche; nella mia ingenuità ho voluto ridare un po’ di fiducia alla commissione.Ho sbagliato e voglio correre ai ripari perchè questa è la seconda volta. Quindi».Ed ecco la proposta: «Pretendo che sia il pubblico e solo il pubblico a scegliere, con la giuria muta e impotente, me inclusa. Voglio che il pubblico da casa si pronunci e che non si faccia un passo avanti senza averlo consultato!Cosa accadrà dopo? Ho consegnato alla produzione due buste: una se il pubblico preferirà l’esibizione di Mameli e una se il pubblico preferirà quella di Valentina., una volta annunciato il vincitore. Voglio che un’artista come Valentina, esca a testa alta da questo talent andando incontro, ne sono sicura, ad una carriera scintillante. Fidatevi di me e seguitemi fino alla fine… io sono sempre dalla parte del talento! Giuria preparatevi…e pubblico votate in coscienza!!!».