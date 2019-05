Amici 18, Daniele il figlio di Veronica Peparini conquista tutti: «Sono più bravo di mamma»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Durante il serale di Amici 18 insieme ai ballerini professionisti, a sorpresa si è esibito un giovane talento,. Alla domanda dise fosse più bravo della mamma, Daniele ha risposto senza esitazione:Daniele Prolli ha 11 anni ed èNella sesta puntata di Amici 18 si è esibito insieme ai ballerini professionsti. Al termine della performancelo presenta al pubblico: «Volevo farti i complimenti, sei molto bravo. S», le telecamere inquadrano una Veronica Peparini raggiante,, mentre non si è voluto sbilanciare sullo zio Giuliano, direttore artistico del talent.​Molto divenrtente il siparietto madre-figlio, quando Daniele dice: «Prego mà» Veronica lo rimprovera: «Parla bene», e così Daniele si corregge: «Prego mamma». Ma non finisce qui, Daniele è molto spigliato davanti le telecamere e Maria De Filippi gli chiede un parere anche su Alessandra Celentano: «Di tanto in tanto è lo stile che non mi fa impazzire, però alla fine sì», «male, molto male»risponde divertita la Celentano. Applausi per lui.