Amici 18 Alessandra Celentano contro Loredana Bertè: «Non è in grado di dare giudizi tecnici»

non ci stà e contro lo strapotere diha deciso di rispondere via social. La maestra di danza diè stanca delle continue lamentele del giudice unico e proprio come ha già fatto durante il serale, poco fa su Instagram ha ribadito la sua posizione: «La nuova prosta della Bertè, ovvero far rientrare Valentina in casetta e aprire un televoto contro Mameli è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Perle ingerenze dellasono eccessive e fuori luogo, già durante il serale la maestra di danza,, si era scaldata e oggi su Instagram ha chiarito ancora di più la sua posizione : «Ogni mattina ti svegli e non sai mai cosa Loredana Bertè penserà della giuria di Amici. Sì, perché lei una settimana, quando viene eliminato l’allievo che vuole lei, ci GIUDICA e dice che siamo professori giusti e competenti, la settimana dopo, quando non è d’accordo sull’eliminazione, continua a GIUDICARCI disonesti, ipocriti, ingiusti e senza coscienza. Se escono Alvis o Jefeo siamo bravi, se esce Valentina siamo disonesti. L’opinione di Loredana Bertè su noi Prof. è MUTEVOLE COME IL VENTO. L’unica cosa che non cambia mai invece è che, nella danza, leicome, peraltro, faccio io nel canto».