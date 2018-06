Amici 17 vince la gara degli ascolti: 4 milioni 872 mila telespettatori

Martedì 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un’audience eccellente per la finale del talent showche tiene incollati allo schermopari alL'esordio sudisi deve accontentre del secondo posto cone ilUn risultato sorprendente per la squadra dicon più ditelespettatori rispetto alla finale della scorsa edizione - la finale dello scorso anno si è giocata il 27 maggio, quella di quest’anno eccezionalmente l’11 giugno . La finale si aggiudica il risultato di share più alto degli ultimi 3 anni relativo al mese di giugno.La media del programma in valori assoluti segna con 4 milioni 008 mila telespettatori il record della primavera 2018 di Canale 5.La finale di Amici, come si legge in una nota del programma, ha superato la finale de L’Isola dei Famosi (4 milioni 545 mila telespettatori) e la finale del GF Nip (3 milioni 797 mila telespettatori).La coppa del vincitore va acantautore Monzese di ventidue anni a cui si aggiunge anche il premio del network radiofonico Radio 105.assegnato dalle maggiori testate quotidiane nazionali, e dal web è andato alla ballerina del Connecticut diciannovenne, la borsa di studio per un intero corso di Laurea assegnato da eCampus.La finale di Amici conquista anche il web: il talent show di Maria De Filippi si aggiudica la prima posizione dei TT Italia e la seconda dei TT Mondo.Sono già aperti i casting per partecipare alle selezioni della prossima edizione di Amici: (www.wittytv.it/casting-amici/).