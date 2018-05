Amici, non esce nessuno: vince Irama, tutti in finale

Lunedì 28 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La semifinale disi chiude con un nulla di fatto, vincee la sfida tra Emma ed Einar finisce in pareggio quindi non esce nessuno. Sabato 2 giugno la finale sarà a 5 con :Una semifinale ricca di ospiti da Sophia Loren a Ornella Vanoni, Gino Paoli e Gigi Dalessio, ma anche ricca di emozioni con la bellissima sorpresa d'amore di Laura Chiatti al marito Marco Bocci. Menzione speciale per Geppi Cucciari che questa sera ha avuto un po' più di spazio all'interno del programma, sua la battuta più divertente della serata: «Ha chiamato Mattarella. Ha detto che l'unico modo di vedere degli "amici" è guardare noi»