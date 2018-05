Amici 17, la semifinale con ospiti da Oscar come Sophia Loren

Domenica 27 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Questa sera in prima serata su Canale 5, eccezionalmente di domnica tornaper l’ottava puntata diGli alunni ancora in gara sono: i cantantie la ballerina (gia’ vincitrice del circuito Danza)In settimana Einar si è aggiudicato una borsa di studio "Gatorade" da 20 mila euro perchè è statp "l’allievo che si è distinto per il maggior impegno e per la crescita" ottenendo uyn corso di perfezionamento, Einar sceglie di specializzarsi in piano e canto.Questa sera ospiti sul palco: