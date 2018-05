Amici 17, cambia il regolamento. Michelle Hunziker e il Volo ospiti della sesta puntata

Biondo e il padre che lavora in Rai. Maria De Filippi rivela: «Quando me l'ha detto, mi è preso un colpo»

In diretta su canale 5 la sesta puntata diche per questa settimana non si scontrerà con, ma con la finale dell’dove gareggereggerà per l’Italia- giudice commissione esterna del talent - eA sostiture Marco Bocci, c'è Michelle Hunziker che giovedì prossimo partirà con il nuovo programma "Vuoi scommettere?". Super Ospiti "il Volo" che duetteranno con gli allievi della scuola.A contendersi la vittoria dopo le numerose eliminazioni della scorsa puntata: Biondo, Bryan, Emma,Irama, Carmen, Einar e Lauren.Nuovo cambio di regolamento per questa puntata, ci saranno due modalità di eliminazione. La prima attraverso la preferenza da parte dei professori interni, mentre la seconda vedrà la possibilità di far sfidare un allievo contro un altro. L'altra quella delle sfide dirette, proposte e giudicate sempre dagli insegnanti. In questo modo viene avallata la sfida lanciata da Rudy Zerbi che vede Emma contro Carmen.