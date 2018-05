Amici 17, la sfida Tra Emma e Carmen finisce in pareggio

Amici 17, cambia il regolamento. Michelle Hunziker e il Volo ospiti della sesta puntata​

Quattro a quattro, sia Carmen che Emma possono continuare il loro Seralone! Quanti ❤️ per loro? #Amici17 pic.twitter.com/c0UPaAOavp — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) 12 maggio 2018

Dopo un'intera settimana fatta di polemiche e lacrime finisce in pareggio la sfida tralanciata da Rudy Zerbi.Le due cantanti duettano con "Il Volo" sulle note di "Somebody To Love" dei Queen e "A Natural Woman "di Aretha, poi con Emma Marrone e Arisa.Prima del verdetto finale Maria De Filippi mostra un video con vip a supporto delle due sfidanti.I professori scrivono su un biglietto la loro scelta: quattro voti a testa, sono entrambe salve.