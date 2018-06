IRAMA è il primo a conquistare la felpa nera e sapete cosa vuole dire? Che può volare in FINALE! #Amici17 pic.twitter.com/OkM4eJFCbL — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) 3 giugno 2018

Filippo Maria Fanti, in arte, è il primo finalista diA decretare il passaggio alla puntata di lunedì i voti dei professori e del pubblico a casa.Il 1 giugno Irama è uscito con il discohe in poche ore è arrivato primo su iTunes e secondo su Amazon, rispettivamente con la versione Deluxe e con quella standard.Questa sera nella semifinale in onda su canale 5 il cantante, che ha come caratteristica quella di indossare degli orecchini con le piume, ha duettato cone poi ha portato il suo inedito "Nera", uno dei sicuri tormentoni di questa estate.Nella prima fase di questa semifinale, nessuno è riuscito a superare la prova, nella seconda fase Irama si è sfidato con Carme aggiudicandosi la maglietta nera.