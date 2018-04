Venerdì 20 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Domani, sabato 21 aprile, in prima serata su Canale 5conduce la terza puntata del talent show.Sono rimasti in 11 i ragazzi che si contendono la vittoria di: 5 nella- Carmen, Einar e Matteo (cantanti) e Bryan e Lauren (ballerini) – e 6 in quella– Biondo, Emma, Irama e Zic (cantanti) e Luca e Valentina (ballerini).Sul palco questa settimana l’energia e l’attitude di due artiste straordinarie comee il talento del cantautore e polistrumentistaDurante la gara gli allievi e le loro performance vengono giudicati dalla Commissione interna, formata dai Professori della scuola, dal televoto e dalla Commissione esterna formata da sei grandi personalità del mondo dello spettacolo: Heather Parisi, Giulia Michelini, Simona Ventura, Marco Bocci, Ermal Meta e Alessandra Amoroso