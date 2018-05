Amici 17, finale rinviata? Ecco quando potrebbe andare in onda

Martedì 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una semifinale senza eliminazioni. Quella di domenica 27 maggio è stata una puntata dianomala, prima i problemi tecnico che hanno fatto pensare ad una chiusura anticipata delle trasmissione, poi le voci secondo cui lasia stata posticipata alSecondo ilfattoquotidiano.it pare che Canale 5 abbia deciso di allungare lo show di una puntata per cavalcarne il successo. Anche perchè La De Filippi, a differenza degli anni precedenti in chiusura di puntata non ha consegnato le tradizionali maglie della finale ma ha detto: "Buonanotte a tutti, ci vediamo la prossima settimana". Per ora nessuna comunicazione ufficiale sulle prossime date, certo è che guardando la programmazione di Canale5, il 2 giugno verrà trasmesso "Finalmente la felicità", Mentre domenica 3, andrà in onda "Dr. Knock".