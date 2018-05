Amici 17, Bryan cambia squadra e passa ai Bianchi

La richiesta di Bryan è stata accettata, ecco il suo ingresso nella casetta della Squadra Bianca 😃 #Amici17 pic.twitter.com/P5x3iYnQui — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) 8 maggio 2018

Le quattro eliminazioni avvenute durante il serale di sabato ha cambiato gli equilibri all'interno della scuola diIl ballerinoha lasciato la squadra dei blu per passare ufficialmente a quella deiA comunicarlo nel Daytime i due conduttori Paolo Ciavarro e Marcello Sacchetta: “I due ballerini rimasti in gara, Bryan e Lauren, reputano giusto continuare a gareggiare trovandosi a confronto in due squadre diverse. Per questo motivo Bryan chiede alla Produzione di passare nella Squadra dei Bianchi. La richiesta viene accettata e da oggi Bryan è ufficialmente un ballerino della squadra Bianca“.