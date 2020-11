Amici20, seconda puntata: niente squadre, ogni ragazzo lotta per tenersi il proprio banco. Maria De Filippi domani, sabato 21 novembre alle ore 14.10 torna su canale5 con la scuola più famosa d'Italia. In classe 10 cantanti e 5 ballerini, per ora sono tutti contro tutti.

Il corpo docente di AMici 2020 composto da Arisa, Anna Pettinelli E Rudy Zerbi per il canto e Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano e Veronica Peparini per il ballo confermerà le scelte fatte la scorsa puntata? Lo scopriremo nella seconda puntata in onda sabato pomeriggio su canale 5. Ospiti in studio: Massimiliano Montefusco, General Manager di Rds 100% Grandi Successi e Daniela Cappelletti, conduttrice di Radio Italia rappresentano due grandi network radiofonici e giudicano i primi inediti dei ragazzi

Categoria canto: Sangiovanni, Kika, Esa, Aka7even, Giulio, Arianna, Evandro, Raffaele, Leonardo e Letizia



categoria ballo: Rosa, Samuele, Martina, Giulia e Riccardo

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Novembre 2020, 15:43

