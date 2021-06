Amici20. Sangiovanni, la confessione su Giulia Stabile: «Sesso? Non lo abbiamo ancora fatto. Ecco perché...»

Sangiovanni , la confessione su Giulia Stabile: «Sesso? Non lo abbiamo ancora fatto...». Domani, 23 giugno, su Vanity Fair l'intervista di coppia alla vincitrice di Amici 20 e il fidanzato secondo classificato. I due ex concorrenti hanno parlato della loro storia d'amore.

Il sito della rivista ha anticipato alcuni stralci e una tenera confessione: «Fare l’amore per la prima volta? Vuol dire essere una cosa sola. Ma a noi non è ancora successo. Lei ha iniziato a volermi bene prima che a desiderarmi». Giulia ha anche ricordato il momento emozionante del primo bacio: «Un giorno che lo sapevo in camera a riposare mi sono sdraiata accanto a lui e ci siamo guardati, avvicinati sempre di più, ho sentito in pancia un solletico e, mentre le labbra si toccavano piano piano, mi sono come sollevata da terra». Sangiovanni aggiunge: «Dai, non era proprio un bacio, era quasi a stampo, come tra due bambini».

L'intervista prosegue ripercorrendo gli anni del liceo. La ballerina romana parla di quando è stata bullizzata per il suo aspetto fisico e per la sua risata. Il cantante vicentino ricorda di come si sentisse soffocato in un ambiente in cui volevano che si omologasse agli altri. Oggi, finalmente il riscatto e l'amore.

