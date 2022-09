Adriano Celentano e Alessandra, la maestra di danza di Amici: in che rapporti sono? La foto verità

In molti si chiedono in che rapporti siano il celebre cantante Adriano Celentano e la maestra di danza di Amici e Alessandra, sua nipote. Spesso sono impazzati rumors, mai confermati, sui rapporti non buoni tra i due che raramente si mostrano insieme pubblicamente. Ma è proprio in questa rarità che oggi, domenica 4 settembre, sono comparsi sui social sorridenti e vicini, scongiurando ogni chiacchiericcio. A pubblicare lo scatto su Instagram è stata proprio la maestra di danza di Amici che, sorridente, è affiancata dal ‘Molleggiato’ e dalla cugina Rosita, figlia dello stesso Adriano e di Claudia Mori. «Nella vita, la famiglia è la cosa più importante che esista. Io e Rosita insieme a Zio Adriano!» scrive Alessandra in didascalia.

Immediata la reazione di tantissimi utenti che hanno commentato il post della maestra di danza in maniera entusiasta. Tra questi c’è stata Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi che ha scritto: «Che super Top… che stima per tuo zio, infinita», ha detto l’autrice televisiva,aggiungendo un cuoricino rosso. Molti fan del ‘Molleggiato’, che sembra in grande forma, hanno ringraziato la prof per aver mostrato il loro beniamino, da sempre restio a farsi vedere sulle piattaforme social. «Un saluto al mitico Molleggiato» si legge e ancora «Belli tutti e tre».

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Settembre 2022, 22:59

