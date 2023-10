Sapienza, la rettrice Polimeni: «La nostra ricchezza? Prestigio e multidisciplinarietà»

di Lorena Loiacono

Ai vertici delle classifiche mondiali, l’Università La Sapienza di Roma è tra gli atenei più grandi d’Italia.

Antonella Polimeni, Rettrice dell’ateneo, quanti studenti avete?

«Attualmente gli iscritti alla Sapienza sono oltre 122mila, dei quali più di 11.000 sono studenti internazionali».

Molti ragazzi vengono alla Sapienza anche attraverso l’Erasmus?

«Sì, sono quasi 2.000 gli studenti provenienti da 87 Paesi diversi che scelgono la Sapienza come meta per lo svolgimento del programma Erasmus, mentre sono più di 1500 i nostri studenti che si recano all’estero».

La Capitale è un bel richiamo?

«Sicuramente l’Italia e Roma in particolare sono di forte attrattiva per gli studenti stranieri, grazie alla storia e alla cultura millenaria del nostro Paese. La Sapienza poi viene scelta soprattutto per la ricchezza e la multidisciplinarietà della sua offerta formativa, oltre che per il prestigio riconosciuto nelle maggiori classifiche internazionali».

Ad esempio?

«Abbiamo il primato mondiale degli ultimi tre anni negli studi classici secondo il Qs Ranking».

Come viene sostenuto il diritto allo studio?

«Sapienza assegna annualmente borse che finanziano forme di collaborazione degli studenti, relative ad attività di servizio presso le strutture dell’Università, come ad esempio biblioteche, musei, centri di accoglienza e orientamento, ma anche servizi di supporto in favore degli studenti disabili. In particolare, per l’anno accademico 2022-2023 sono state attivate 2.776 borse di collaborazione, di 1.295 euro ciascuna. Ci sono poi le borse riservate alle ragazze che si iscrivono ai corsi Stem».

Per sostenerle negli studi tecnico-scientifici?

«Sì, nell’anno accademico appena trascorso sono state erogate 94 nuove borse #100Stem per le ragazze immatricolate a corsi Stem e 75 seconde annualità per le ragazze #100Stem già iscritte».

Per il caro-vita, che grava soprattutto sugli studenti fuori sede?

«Sono previsti i contributi per le spese di locazione abitativa. Nel corso di quest’anno sono già stati erogati a 549 studenti e sempre in questo ambito, qualche giorno fa, è stato pubblicato il nuovo bando che prevede per i beneficiari un contributo Sapienza di 1500 euro in aggiunta a quello stabilito ed erogato a livello ministeriale».

L’offerta formativa è molto vasta?

«I corsi della Sapienza sono complessivamente oltre 300, 37 dei quali in inglese. Di questi, molti afferiscono ad ambiti altamente innovativi o legati al tema della sostenibilità».

Quali sono i nuovi?

«Tra i 9 corsi di nuova istituzione proponiamo quelli di Economia dell’innovazione, di Ingegneria meccanica per la transizione verde, di Data Science e di Artificial Intelligence. Mi piace segnalare inoltre, sempre per rimanere in questo campo, il corso di laurea in Filosofia e Intelligenza artificiale istituito lo scorso anno, che ha ricevuto un grande interesse da parte degli studenti e che restituisce in maniera plastica le potenzialità della contaminazione interdisciplinare».

Mercoledì 18 Ottobre 2023

