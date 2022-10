Salone dello studente, il problem solving Salvatore Aranzulla: "A voi il digitale, ma il successo di merita. Studiate"

Della sua passione, l’informatica, ha fatto un lavoro. Salvatore Aranzulla più che un imprenditore di successo, oggi è un brand. Il suo stesso cognome, infatti, è il nome del sito (tra i 30 più visitati d’Italia) che offre risposte semplici e pratiche ad oltre 8mila domande sulla tecnologia.

Lei è stato il primo a comprendere le possibilità della rete e ne ha fatto il suo lavoro. Che cosa avrebbe fatto in alternativa?

«Mi è sempre piaciuto lavorare in autonomia. Dalla Sicilia sono arrivato a Milano, dove ho provato a lavorare in azienda, ma non faceva per me. Volevo fare l’imprenditore».

Ritiene di aver successo anche perché l’Italia è tra i Paesi con il più basso livello di digitalizzazione?

«Aranzulla.it nasceva per offrire soluzioni all’uso del computer, che è molto più difficile rispetto alle app di uno smartphone o tablet. I device, infatti, sono sempre più a misura di persona. In questo senso cambierà la fruizione anche del mio sito, offrirà informazioni ma facendo spendere meno tempo in ricerca».

Gli studenti utilizzano al meglio le possobilità del digitale per informarsi e formarsi?

«Il web ed i social consentono di avere molto informazioni, ma l’uso dipende sempre da noi, spesso si perde molto tempo e non portano alcun valore raggiunto. Capita anche a me, ma quando mi rendo conto che potrei fare altro, smetto. Rispetto al passato abbiamo molti più strumenti, dipende noi usarli in modo giusto».



Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Ottobre 2022, 19:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA