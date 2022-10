Salone dello studente, il rettore Fiorucci (Roma Tre): "Premiamo i nostri migliori universitari con 3 milioni in 3 anni"

di Lorena Loiacono

Professor Massimiliano Fiorucci, Rettore dell’Università Roma Tre: perché un giovane dovrebbe scegliere di studiare da voi?

«Innanzitutto per la qualità della nostra offerta formativa ma non solo. Sosteniamo gli studenti con un’attenzione molto accurata attraverso i servizi di accompagnamento allo studio e puntiamo molto anche al contesto sociale in cui siamo immersi».

Nella didattica puntate a riconoscimenti di eccellenza?

«Abbiamo un’ottima qualità didattica e della ricerca e molti dipartimenti di eccellenza: 9 dipartimenti su 13 concorrono al finanziamento del Ministero dell’Università per lo sviluppo di eccellenza. Più di due dipartimenti su tre: una media molto alta per l’Italia».

Come sostenete il diritto allo studio?

«Abbiamo stanziato un fondo da 3 milioni di euro in tre anni: un milione all’anno, quindi, per gli studenti con i migliori risultati».

Quando si riferisce al contesto sociale dell’ateneo, cosa intende?

«Gli studenti ci scelgono anche per la nostra presenza sul territorio, a cui siamo strettamente legati, tra Garbatella, Marconi e Ostiense, dove abbiamo ottime sinergie con le attività culturali, come il teatro Palladium. Lo stesso avviene per la sede di scienze della formazione all’Esquilino. Puntiamo molto all’inclusione, con grande attenzione alle fragilità».



