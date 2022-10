Salone dello studente, il manager Attilio Lombardi: "Basta fake news, è l'ora del Metaverso"

Siamo nell’era della comunicazione, con i social che “dettano legge” ma sono meno soggetti al controllo rispetto ai media tradizionali. La parola d’ordine è integrazione: ma qual è il percorso più adatto per un giovane che voglia diventare un professionista nel mondo della comunicazione?

Ne abbiamo parlato con Attilio Lombardi, co-fondatore di Ital Communications, società di comunicazione, con sedi a Roma e Milano, rivolta a diversi settori, che cura anche importanti dossier di approfondimento insieme al Censis, tra cui quello sulle fake news.

Il mondo della comunicazione è uno dei settori che cambia più velocemente. Cosa sta cambiando negli ultimi anni?

«Siamo nel pieno dell’infodemia, dove è difficile distinguere tra notizie vere e false, a causa dei social. Tante agenzie di stampa hanno abbandonato il percorso tradizionale, quello che persegue la nostra agenzia, rincorrendo solo i social. Noi invece abbiamo integrato la produzione e diffusione di comunicati su notizie verificate, con i dipartimenti digital, app e social media».

Quindi i social hanno peggiorato il modo di lavorare nella comunicazione?

«Con la pandemia è scoppiata una infomedia che spinge l’utente alla ricerca costante di notizie, spesso senza verificare la fonte e quindi appurare se siano o meno veritiere. Uno dei nostri compiti, in qualità di agenzia di comunicazione, è quello di combattere il fenomeno delle “fake news”, ormai dilagante soprattutto sul web. In tal senso, le notizie che noi diffondiamo ai media sono tutte controllate, tra le attività dell’agenzia c’è l’ufficio stampa e le media relations utilizzando come megafono anche il mondo dei social network creando, appunto, una interazione tra le due realtà che sono facce della stessa medaglia. La comunicazione si sta evolvendo verso il digitale ma il mondo dei media tradizionali resta indispensabile per chi si vuole far conoscere al grande pubblico».



Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Ottobre 2022, 19:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA